Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Задержаны лица, укравшие из дома в Агджабединском районе крупную сумму денег и золотые украшения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, неизвестные лица украли из дома местного жителя 5500 манатов и ювелирные изделия на 3500 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Агджабединского района, были задержаны подозреваемые в краже местные жители Имран Гасымов и ранее судимый Рахид Гасанов.

По факту ведется расследование.