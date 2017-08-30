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    Задержаны лица, укравшие из дома в Агджабединском районе крупную сумму денег и золотые украшения

    По факту ведется расследование

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Задержаны лица, укравшие из дома в Агджабединском районе крупную сумму денег и золотые украшения.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, неизвестные лица украли из дома местного жителя 5500 манатов и ювелирные изделия на 3500 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Агджабединского района, были задержаны подозреваемые в краже местные жители Имран Гасымов и ранее судимый Рахид Гасанов.

    По факту ведется расследование. 

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