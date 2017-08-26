Задержаны лица, укравшие из автомобилей деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел проведена очередная операция по борьбе с преступностью, и в частности со случаями кражи из принадлежащих гражданам автотранспортных средств денег, мобильных телефонов и других ценных вещей.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, один из столичных обратился в call-center "102" МВД, сообщив, что из принадлежащего ему автомобиля марки "Мерседес", стоящего перед его домом в поселке НЗС Хатаинского района, при неизвестных обстоятельствах был украден один магнитофон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции были задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Баку, ранее судимые Эльвин Гусейнов, Эльшан Агаев,Гасым Новрузов и Ниджат Гусейнов.

Дополнительно проведенные в отношении задержанных оперативно-следственные мероприятия установили, что с 30 июля по 22 августа они украли мобильные, деньги, аккумуляторы и магнитофоны из еще шести транспортных средств на территории Хатаинского района.

Члены группы полученные преступным путем автомобильные запчасти реализовывали по бросовой цене в различных районах столицы.

В результате еще одной операции, осуществленной сотрудниками полиции, был задержан еще один человек, совершивший ряд краж. В результате оперативный мероприятий, осуществленных сотрудниками Ясамальского районного управления полиции, был задержан житель Баку, ранее судимый Санан Зейналов, подозреваемый в краже денег, мобильных телефонов и табачных изделий из автомобилей, магазинов и медицинских учреждений на территории района в промежутке с 17 июля по 14 августа.

Дополнительно проведенные в отношении С.Зейналова мероприятия установили, что он в течение июля месяца этого года украл из 1 магазина, 1 центра "Топаз" деньги, предметы быта, табачные изделия и продовольственные товары.

По названным фактам Хатаинским и Ясамальским районными управлениями полиции возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Сотрудники полиции не исключают участия этих подозреваемых в краже лиц в других преступлениях. В случае наличия потерпевших от их незаконных деяний, они могут сообщить об этом в "кол-центр 102" МВД, либо обратиться в Хатаинское или Ясамальское районные управления полиции.