Задержаны лица, совершившие кражу имущества известных компаний в Баку

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Задержан Салех Мехдиев, подозреваемый в совершении кражи имущества компаний Kontakt и Eurolux в Баку.

Как сообщает Report, у него было обнаружено и изъято 2 кондиционера и 1 пылесос.

При допросе С.Мехдиева выяснилось, что кражу он совершил вместе с жителем Баку Тарланом Ахмедагазаде, работавшим когда-то на этих складах, жителем Физулинского района, ранее судимым Гулиевым Интигамом, жителем Самухского района, ранее судимым Пириевым Кёчари. Группа преступников украла со складов 12 кондиционеров, 1 пылесос и 1 комби.

Сотрудники правоохранительных органов задержали К.Пириева. В ходе осмотра в его съемной квартире в столице было обнаружено 2 кондиционера и комби. Задержан также Т.Ахмедагазаде. Установлено, что 7 ноября он украл со склада компании Xəzər İnşaat 53 кондиционера, 5 пылесосов, 21 аппарат комби и другие предметы на сумму 71 168 манатов.

Начались поиски И.Гулиева. По данному факту возбуждено уголовное дело.