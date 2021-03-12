Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Сотрудниками Физулинского РОП выявлены лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Сотрудниками Физулинского РОП выявлены лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 3 человека, пытавшиеся проникнуть в освобожденное от оккупации село Горадиз Физулинского района, были задержаны и доставлены в РОП.

Задержанными оказались жители поселка Зобуджуг Физулинского района С.Сулейманов, С.Гусейнов и А.Алышов.

В отношении указанных лиц приняты меры по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.