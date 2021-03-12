Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории 

Сотрудниками Физулинского РОП выявлены лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 3 человека, пытавшиеся проникнуть в освобожденное от оккупации село Горадиз Физулинского района, были задержаны и доставлены в РОП.
Задержанными оказались жители поселка Зобуджуг Физулинского района С.Сулейманов, С.Гусейнов и А.Алышов.
В отношении указанных лиц приняты меры по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.