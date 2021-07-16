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Задержаны лица, пропагандирующие наркотики в TikTok - ВИДЕО

Задержаны лица, пропагандирующие наркотики в TikTok - ВИДЕО На основании многочисленных обращений граждан, поступивших в аккаунты Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел в социальных сетях, были приняты меры против лиц, пропагандирующих наркотики на платформе TikTok путем распростра
Происшествия
16 июля 2021 г. 15:26
Задержаны лица, пропагандирующие наркотики в TikTok - ВИДЕО

На основании многочисленных обращений граждан, поступивших в аккаунты Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел в социальных сетях, были приняты меры против лиц, пропагандирующих наркотики на платформе TikTok путем распространения видео с мейханой.

Как сообщили Report в МВД, Главное управление и территориальные органы полиции в кратчайшие сроки уточнили анкетные данные распространителей видео.

Сотрудники Главного управления арестовали 11 пропагандистов наркотиков – Фарида Багирова, Орхана Гусейнова, Керима Зейналова,Тарлана Демирова, Риада Мисирли, Али Алиева, Илькина Джафарова, Эльчина Рустамова, Кямиля Алиева, Гурбанали Ализаде и Юсифа Заирова. С ними были проведены профилактические беседы, их проинформировали о вреде распространяемых видео, их отрицательном влиянии на подростков и молодежь в соцсетях. Обеспечено удаление такого рода видео в соцсети TikTok.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Собранные в отношении них материалы переданы в суд для дачи юридической оценки.

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Версия на азербайджанском языке Фото“TikTok”da narkotik vasitələri təbliğ edən 11 nəfər saxlanılıb - VİDEO

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