Задержаны лица, продающие мясо мертвых и больных лошадей

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел осуществлено очередное успешное оперативно-розыскное мероприятие для обеспечения продовольственной безопасности на территории страны, для предотвращения продажи продукции животноводства неизвестного происхождения, представляющей угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о продаже мяса неизвестного происхождения в Балакянском районе.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны житель района Саддам Мурадов и его родственник Кянан Гёйляров при попытке продать около 1 тонны мяса неизвестного происхождения.

В своих показаниях задержанные отметили, что вне контроля соответствующих государственных структур занимались поставкой мяса. Они отметили, что под видом говядины хотели продать мясо больных и мертвых лошадей в Балакяне и прилегающих к нему районах.

Образцы, взятые из туш животных, были направлены на лабораторный анализ. Согласно заключению экспертов, было установлено, что мясо полностью непригодно для употребления и может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Собранные по указанному факту материалы направлены в следственный отдел Главного управления для принятия процессуального решения.