Задержаны лица, посадившие наркотические растения у могилы Гаджи Мурада - ФОТО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ За выращивание наркотических растений на территории Гахского района задержаны жители Балакянского района.

Как сообщает Report, жители села Ханифа Намир Халид оглу Мамедов, Эльчин Гудрат оглу Расулов и Рафиг Абдурахман оглу Гасанов посадили наркотические растения в лесной полосе близ села Тангыт Гахского района у могилы Гаджи Мурада. 50 кустов конопли общим весом 4,5 кг были выращены путем агротехнического ухода и культивации.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гахского районного управления полиции (РУП), данные лица были задержаны с поличным - во время поливки кустов конопли. После расследований станет известна цель выращивания растений наркотического свойства.

Старший следователь Гахского РУП Этигад Байрамов сообщил Report, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 237.2.1 и 237.2.3 УК, ведется следствие. Решением Гахского районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.