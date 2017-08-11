Задержаны лица, отнявшие у таксиста 65 манатов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие мошенничество в отношении жителя Габалы.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

В министерстве заявили, что 9 августа в 2:00 на территории поселка Вендам Габалинского района двое неизвестных сели в автомобиль местного жителя Азиза Агакишиева марки Mercedes и попросили довезти их до Баку.

На территории исмаиллинского села Сумагаллы пассажиры пригрозили водителю и, отняв 65 манатов и мобильный телефон, скрылись с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Хатаинского РУП, отделения полиции Исмаиллинского района и отдельного полка полиции быстрого реагирования, подозреваемые, ранее судимые жители Баку Рустам Мамедов и Орхан Джафаров были задержаны.