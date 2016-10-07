Задержаны подозреваемые в ограблении пастуха в Абшероне

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие разбой в отношении пастуха в Абшероне.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, были задержаны житель поселка Мушфигабад, ранее судимый Анар Пириев, житель города Баку, ранее судимый Тамерлан Расулов, житель Сабирабадского района, ранее судимый Алекбер Расулов, подозреваемые в том что, 5 октября путем разбоя отняли у Джамаладдина Гусейнова 25 манатов, мобильный телефон и 4 баранов.

Личность четвертого подозреваемого установлена.