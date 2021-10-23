Задержаны лица, незаконно проникшие на территорию села Чайлы

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, задержаны жители города Тертер Тахир Велиев и Ильхам Рустамли, незаконно проникшие на территорию освобожденного от оккупации села Чайлы.

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, задержаны жители города Тертер Тахир Велиев и Ильхам Рустамли, незаконно проникшие на территорию освобожденного от оккупации села Чайлы.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, при осмотре автомобиля, на котором они передвигались, в багажном отсеке были обнаружены железные трубы.

В отношении Т.Велиева и И.Рустамлы составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях АР и направлены в районный суд. По решению суда им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток.