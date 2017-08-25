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    Задержаны лица, избившие и отобравшие у жителя Баку деньги

    По факту ведется расследование

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Задержаны лица, которые, пригрозив ножом жителю Баку, отобрали у него деньги.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям.

    24 августа на улице З.Халилова в Ясамальском районе трое неизвестных избили жителя Баку Джейхуна Халилбейли и, пригрозив ножом, отняли у него 1000 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 28-го отделения полиции Ясамальского РУП, были задержаны подозреваемые - столичные жители Вагиф Алиев, Фарид Ибрагимов и житель Абшеронского района Руслан Ардатьев.

    По факту ведется расследование. 

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