​Задержаны карманники, укравшие мобильный телефон в маршрутном автобусе №85

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку задержаны карманники.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУПГБ, были задержаны жительница Баку Ляман Ализаде 1996 г.р. и житель Абшеронского района Эльгюн Азаев 1994 г.р., подозреваемые в краже 27 января из сумки жительницы Баку Сабины Алиевой мобильного телефона в автобусе, следовавшего по маршруту №85.

В отношении подозреваемых в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.