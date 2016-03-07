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    ​Задержаны карманники, укравшие мобильный телефон в маршрутном автобусе №85

    В следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку задержаны карманники.

    Об этом Report сообщили  в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУПГБ, были задержаны жительница Баку Ляман Ализаде 1996 г.р. и житель Абшеронского района Эльгюн Азаев 1994 г.р., подозреваемые в краже 27 января из сумки жительницы Баку Сабины Алиевой мобильного телефона в автобусе, следовавшего по маршруту №85.

    В отношении подозреваемых в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

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