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    Задержаны избившие в Баку женщину и сорвавшие с ее уха серьгу граждане Грузии

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Задержаны избившие женщину и отнявшие у нее деньги и золотое украшение граждане Грузии. 

    Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку и 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, были задержаны граждане Грузии Илиа Тодрадзе и Гела Болкадзе, подозреваемые в избиении 11 августа жительницы Баку К. Мамедовой. Предположительно, грабители избили женщину, отняв у нее сумку, в которой находились 200 манатов и сорвали серьгу с уха. 

    У И.Тодрадзе изъято 0,894 г, а у Г.Болкадзе 0,397 г героина. 

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