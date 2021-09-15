Задержаны иранские водители, незаконно пересекавшие территорию Азербайджана из Армении

"Сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Госпограничной службы выявили и задержали автомобили, которые незаконно пересекли территорию Азербайджана с целью перевозки грузов с территории Армении".

"Сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Госпограничной службы выявили и задержали автомобили, которые незаконно пересекли территорию Азербайджана с целью перевозки грузов с территории Армении".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что в соответствии с законодательством Азербайджана в отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры.

В армянской прессе появилась информация о том, что азербайджанская полиция задержала на посту, расположенной недалеко от дороги Горус-Кафан, двух иранских водителей, перевозивших груз в Ханкенди.