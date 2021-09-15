О нас
Report Georgia
Аудио новости

Задержаны иранские водители, незаконно пересекавшие территорию Азербайджана из Армении

Задержаны иранские водители, незаконно пересекавшие территорию Азербайджана из Армении "Сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Госпограничной службы выявили и задержали автомобили, которые незаконно пересекли территорию Азербайджана с целью перевозки грузов с территории Армении".
Происшествия
15 сентября 2021 г. 18:08
Задержаны иранские водители, незаконно пересекавшие территорию Азербайджана из Армении

"Сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Госпограничной службы выявили и задержали автомобили, которые незаконно пересекли территорию Азербайджана с целью перевозки грузов с территории Армении".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что в соответствии с законодательством Азербайджана в отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры.

В армянской прессе появилась информация о том, что азербайджанская полиция задержала на посту, расположенной недалеко от дороги Горус-Кафан, двух иранских водителей, перевозивших груз в Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
ФотоЭкс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
15 сентября 2021 г. 11:02
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
15 сентября 2021 г. 10:52
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
15 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
15 сентября 2021 г. 10:31
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi