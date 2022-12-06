Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить азербайджано-российскую госграницу

4 декабря на служебной территории погранзаставы "Худат" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) были задержаны 10 граждан Шри-Ланки, пытавшихся нарушить азербайджано-российскую госграницу.

4 декабря на служебной территории погранзаставы "Худат" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) были задержаны 10 граждан Шри-Ланки, пытавшихся нарушить азербайджано-российскую госграницу.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе расследования было установлено, что задержанные прибыли на территорию страны легально. Они намеревались, нарушив государственную границу, перейти на территорию Российской Федерации, а оттуда отправиться в одну из европейских стран.

В сентябре, октябре и ноябре текущего года в результате мер по борьбе с незаконной миграцией Госпогранслужба задержала 100 человек при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами и визами, 160 человек были задержаны за нарушение госграницы.

Оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции продолжаются.