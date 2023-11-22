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Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся незаконно проникнуть из Азербайджана в Россию

Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся незаконно проникнуть из Азербайджана в Россию 21 ноября в 13:35 на служебной территории пограничной заставы, расположенной недалеко от села Зухул Гусарского района, граждане Исламской Республики Пакистан Маджид Абдул Мухаммад 1974 года рождения, Мухаммад Ясин Али 1979 года рождения, Абу Бакар Ахсан
Происшествия
22 ноября 2023 г. 19:09
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся незаконно проникнуть из Азербайджана в Россию

21 ноября в 13:35 на служебной территории пограничной заставы, расположенной недалеко от села Зухул Гусарского района, граждане Исламской Республики Пакистан Маджид Абдул Мухаммад 1974 года рождения, Мухаммад Ясин Али 1979 года рождения, Абу Бакар Ахсан 2004 года рождения и Уллах Убайд Ахсан 2008 года рождения были задержаны при попытке нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны, и намеревались, нарушив государственную границу, перебраться из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, а оттуда - в одну из европейских стран.

Следственные действия по факту продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan qanunsuz şəkildə Rusiyaya getmək istəyən pakistanlılar saxlanılıb

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