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Задержаны граждане, пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП

Задержаны граждане, пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП Сотрудники полиции, несущие службу в Кяльбаджарском районе, задержали нескольких лиц, которые пытались незаконно проникнуть на освобожденные территории вне контрольно-пропускных пунктов.
Происшествия
18 ноября 2023 г. 09:59
Задержаны граждане, пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП

Сотрудники полиции, несущие службу в Кяльбаджарском районе, задержали нескольких лиц, которые пытались проникнуть на освобожденные территории вне контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщили Report из Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, задержаны Сахават Мамедов, Талех Мамедов, Эльдар Гасанов, Мураз Сулейманов и Джамиль Мехтиев.

Граждане были приглашены в отделение полиции, где с ними провели профилактические беседы и предупредили, что мины и взрывчатые вещества могут представлять опасность для их жизни.

В отношении этих лиц составлены протоколы об административном проступке и направлены для рассмотрения в районный суд.

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