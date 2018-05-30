Задержаны граждане Ирана и Бангладеш, нарушившие госграницу Азербайджана

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики успешно продолжает оперативно-розыскные и пограничные мероприятия по обеспечению пограничной безопасности.

Как сообщили Report в ГПС, в результате розыскных и оперативных мероприятий, проведенных военнослужащими ГПС совместно с сотрудниками МВД, на территории Имишлинского района в поселке №6, где проживают вынужденные переселенцы из Джабраильского района, был задержан нарушивший госграницу Азербайджана гражданин Ирана Ахмедли Вахид Гейдар оглы 1987 г.р.

При допросе нарушителя границы было установлено, что он перешел границу с целью незаконного проведения в Иран 5 граждан Бангладеш, прибывших в Азербайджан законным путем. В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий граждане Бангладеш Махаммад Джалал Уддин 1993 г.р., Ахмед Малик Минбарали 1994 г.р., Минхаж Уддин Джабед 1995 г.р., Абдул Кязым Толукбер 1998 г.р., Махаммад Эбад Мозумбер 1999 г.р. были задержаны в качестве подозреваемых.

В отношении иностранцев проведены соответствующие оперативно-следственные мероприятия.