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Задержаны граждане Азербайджана, пытавшиеся незаконно перейти границу с Грузией

Задержаны граждане Азербайджана, пытавшиеся незаконно перейти границу с Грузией 26 июля около 20:40 вблизи села Шихлы-2 Газахского района на служебной территории пограничной заставы отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) пограннаряд задержал двух неизвестных, пытавшихся незако
Происшествия
27 июля 2022 г. 15:01
Задержаны граждане Азербайджана, пытавшиеся незаконно перейти границу с Грузией

26 июля около 20:40 вблизи села Шихлы-2 Газахского района на служебной территории пограничной заставы отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) пограннаряд задержал двух неизвестных, пытавшихся незаконно пересечь на автомобиле государственную границу Азербайджана и проехать в сторону Грузии.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и ГПС Азербайджана.

Личность задержанных установлена. Это жители Шекинского района Насибов Кямал Рамиз оглу, 1987 года рождения, и Алиев Эльнур Мохуббат оглу, 1991 года рождения. Было установлено, что они пытались пересечь границу на автомобиле К.Насибова.

При осмотре автомобиля в салоне было обнаружено и изъято 7 граммов наркотического вещества, похожего на марихуану, 2 пистолета, 1 охотничье ружье 16-го калибра, 5 патронов, 1 карманный нож, 1 кинжал, 3300 азербайджанских манатов и 200 долларов США.

В настоящее время Генеральной прокуратурой и ГПС продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan istiqamətində sərhədi pozmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları saxlanılıb

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