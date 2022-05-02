В Грузии задержаны граждане Азербайджана с более чем 10 кг героина

На территории контрольно-пропускного пункта "Вахтангиси" в Грузии задержаны два гражданина Азербайджана.

На территории контрольно-пропускного пункта "Вахтангиси" в Грузии задержаны два гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По информации, лица 1998 и 1989 г.р. обвиняются в незаконном пересечении грузинской границы, приобретении, хранении и ввозе наркотических веществ в крупном объеме.

Следствие установило, что они окольными путями миновали КПП на границе с Грузией и ввезли в страну более 10 кг героина.

Этих лиц ждет от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.