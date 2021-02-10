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Задержаны еще 6 человек, незаконно перешедшие на деоккупированные земли

Задержаны еще 6 человек, незаконно перешедшие на деоккупированные земли "Еще раз призываем наших граждан не посещать освобожденные от оккупации территории незаконным путем рискуя жизнью и здоровьем, воздерживаться от подобных поездок"
Происшествия
10 февраля 2021 г. 16:08
Задержаны еще 6 человек, незаконно перешедшие на деоккупированные земли

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что проход гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, а также путем обхода контрольно-пропускных пунктов представляет серьезную опасность для их жизни и здоровья, до сих пор встречаются лица, нарушающие эти правила.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, поступают сообщения о том, что отдельные лица, рискуя собственной жизнью, в обход постов проникают на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от мин.

В целях своевременного предупреждения таких опасных ситуаций 9 февраля на территории Ходжавендского и Физулинского районов сотрудники органов внутренних дел приняли превентивные профилактические меры. В результате были выявлены и задержаны 6 жителей Агджабединского района - Гафар Гяляндяров, Фирдовси Алиев, Эмин Мамедов, Сафар Алиев, Эльчин Алиев и Махир Мамедов.

Продолжаются расследования для дачи правовой оценки действиям этих лиц.

"Еще раз призываем наших граждан не посещать освобожденные от оккупации территории незаконным путем рискуя жизнью и здоровьем, воздерживаться от подобных поездок".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilən ərazilərə qanunsuz yollarla keçən daha 6 nəfər saxlanılıb

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