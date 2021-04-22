Задержаны еще 3 пациента с коронавирусом

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, разместили в больницу с соблюдением медицинских процедур

Сотрудники органов внутренних дел 21 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 3 активно больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, разместили в больницу с соблюдением медицинских процедур.

В отношении них заведено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов).

В настоящее время следствие продолжается.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.