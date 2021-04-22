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Задержаны еще 3 пациента с коронавирусом

Задержаны еще 3 пациента с коронавирусом Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, разместили в больницу с соблюдением медицинских процедур
Происшествия
22 апреля 2021 г. 10:18
Задержаны еще 3 пациента с коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел 21 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 3 активно больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, разместили в больницу с соблюдением медицинских процедур.

В отношении них заведено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов).

В настоящее время следствие продолжается.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Daha 3 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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