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    Задержаны двое подростков, укравших в прошлом году в Баку скутер

    Они также украли деньги из автомобиля

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Задержаны двое подростков, укравших в прошлом году в Баку скутер. 

    Как передает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    В министерстве сообщили, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, удалось задержать двух подростков - жителей Евлахского и Шарурского районов, укравших 12 декабря прошлого года скутер марки Hyundai столичного жителя Керима Керимова и 4 марта текущего года из автомобиля марки Hyundai Р.Мусаевой 20 манатов, 100 долларов США и документы. 

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