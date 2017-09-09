Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Задержаны двое подростков, укравших в прошлом году в Баку скутер.

Как передает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В министерстве сообщили, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, удалось задержать двух подростков - жителей Евлахского и Шарурского районов, укравших 12 декабря прошлого года скутер марки Hyundai столичного жителя Керима Керимова и 4 марта текущего года из автомобиля марки Hyundai Р.Мусаевой 20 манатов, 100 долларов США и документы.