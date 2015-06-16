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    ​Задержаны двое азербайджанцев, похищавших машины в Самаре

    Две из похищенных машины изъяты

    Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Ставропольского райотдела полиции задержали двух граждан Грузии: 50-летнего азербайджанца и его 23-летнего сына.

    Как передает Report, их подозревают в причастности к хищению трех автомобилей: серебристой "четырнадцатой", пропавшей в ноябре 2014 г. с парковки от ТЦ "Московский"; серебристой Lada Granta, похищенной в январе с парковки около ТЦ "Мега"; а также пропавшей в марте с ул. Гастелло синей Lada Granta.

    По данным полиции, оба арестованных на территории области проживают без регистрации, нигде не работают и ранее были судимы за кражи.

    Две из похищенных машины изъяты.

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