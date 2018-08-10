Задержаны два человека, спалившие поля скошенной пшеницы в Тертере - ФОТО

Тертер. 10 августа. REPORT/ Задержаны два человека, спалившие поля скошенной пшеницы в Тертере.

По сообщению карабахского бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, были задержаны жители района, совершившие поджог пригодных для возделывания земельных участков в селах Бюрюндж и Гарагачи.

Задержанные жители Тертера – Рагим Фарман оглу Гурбанов и Сирадж Мухтар оглу Бабаев сознались в содеянном.

Они заявили, что подожгли свои же поля в целях подготовки к очередным посевным работам.

Дознаватель Тертерского РОП Натик Ширинов заявил местному бюро Report, что лица, совершившие поджог, нанесли ущерб не только окружающей среде, но и верхнему слою почвы. Копия принятого в их отношении решения об административном правонарушении по статье 244-1, направлена в отделение общественной безопасности Тертерского РУП.