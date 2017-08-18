Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Задержаны другие члены группы, укравшей в Баку деньги и золотое кольцо.

Как сообщает Report, информация об этом распространена министерством внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции, были задержаны другие члены группы, подозреваемой в краже 16 августа из одного из домов на территории района 12 000 манатов, 1800 долларов и золотого кольца, жители Баку Баба Садыгов, Афия Садыгова и Эльнур Гараев.