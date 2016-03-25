Задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом на территории Губы и Гусаров - ФОТО

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом на территории Губы и Гусаров.

Как сообщает Report, в результате успешной операции, проведенной сотрудниками Губинского отделения полиции, выявлена преступная группировка, подозреваемая в грабеже на территории указанных районов. Банда в составе 4-х человек на протяжении нескольких месяцев воровала из магазинов продовольствие, разговорные карты, спиртные напитки, ноутбуки, а также наличные. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены группировки ранее имели судимость.

Члены преступной группировки - Багиров Фархад Альаббас оглу, Шахкеремов Шахин Имран оглу, Фархадов Эмин Новруз оглу и Гафаров Афган Видади оглу признались в содеянном.

По факту в отделении полиции Губинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.