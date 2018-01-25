Задержаны члены преступной группировки, совершившие ряд краж в Джалилабаде

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Джалилабад. 25 января. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, ограбившие ряд магазинов в Джалилабадском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, обратившись в отделение полиции, житель Джалилабадского района Ильгар Мурадов заявил о краже из принадлежащего ему магазина телефонов и различных бытовых предметов.

В ходе операции, проведенной сотрудниками отделения полиции Джалилабадского района, при очередном ограблении магазина были задержаны с поличным жители села Гюнешли Исмаил Гулуев, Мурад Ахмедов и Рауль Гулуев.

Выяснилось, что вступив в сговор, указанные лица в различное время ограбили магазины, принадлежащие около 30 гражданам. В предварительных показаниях следствию задержанные признались в содеянном.

По факту ведется расследование.