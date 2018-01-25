 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержаны члены преступной группировки, совершившие ряд краж в Джалилабаде

    По факту ведется расследование© Report

    Джалилабад. 25 января. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, ограбившие ряд магазинов в Джалилабадском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, обратившись в отделение полиции, житель Джалилабадского района Ильгар Мурадов заявил о краже из принадлежащего ему магазина телефонов и различных бытовых предметов.

    В ходе операции, проведенной сотрудниками отделения полиции Джалилабадского района, при очередном ограблении магазина были задержаны с поличным жители села Гюнешли Исмаил Гулуев, Мурад Ахмедов и Рауль Гулуев.

    Выяснилось, что вступив в сговор, указанные лица в различное время ограбили магазины, принадлежащие около 30 гражданам. В предварительных показаниях следствию задержанные признались в содеянном.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi