Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, грабившие дома в поселке Нардаран.

Как сообщает Report, в совершении ограблений подозреваются Джейхун Нуриев, Мехти Керимов, Мурад Абдулов, Расул Гашимов и Абдулали Бабаев.

Они с 2015 года неоднократно совершали ограбления в указанном поселке. Грабители унесли со двора Соны Кязимовой саженцы 6-ти фруктовых деревьев, вынесли из приусадебного участка Гамида Багирова железные трубы, а из дома Шовги Дадашева украли предметы быта.

Существуют также подозрения на причастность указанных лиц к другим преступлениям.

По факту в 42-м отделении полиции Сабунчинского РУП ведется расследование.