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    ​Задержаны члены преступной группировки, грабившие дома в поселке Нардаран

    Существуют подозрения на причастность указанных лиц к другим преступлениям

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, грабившие дома в поселке Нардаран.

    Как сообщает Report, в совершении ограблений подозреваются Джейхун Нуриев, Мехти Керимов, Мурад Абдулов, Расул Гашимов и Абдулали Бабаев.

    Они с 2015 года неоднократно совершали ограбления в указанном поселке. Грабители унесли со двора Соны Кязимовой саженцы 6-ти фруктовых деревьев, вынесли из приусадебного участка Гамида Багирова железные трубы, а из дома Шовги Дадашева украли предметы быта.

    Существуют также подозрения на причастность указанных лиц к другим преступлениям.

    По факту в 42-м отделении полиции Сабунчинского РУП ведется расследование. 

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