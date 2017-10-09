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    Задержаны члены группы, изготавливающей поддельные спиртные напитки в Баку и Сумгайыте

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста© DİN

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел проведена очередная комплексная операция по выявлению лиц, наносящих серьезный урон человеческому здоровью изготовлением некачественных продовольственных и промышленных продуктов, ведущих к возникновению различных заболеваний, наносящих вред экономическим основам страны, экспорту и импорту между отдельно взятыми странами.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, были обезврежены члены преступной группировки, незаконно изготавливающей под тем же названием подделки изготавливаемых в России, Беларуси и других государствах спиртных напитков и наносящих этим вред здоровью людей.

    В результате операции были задержаны 10 членов организованной группировки, возглавляемой ранее судимыми Абилем Гусейновым, Бархударом Гасановым и Ильгаром Мирзоевым.

    Во время осмотра в тайных складах и цехах группировки в поселках Баладжары, Сулутепе и Сараи, а также подвалах и тайниках в местах их проживания были обнаружены и изъяты 10 тонн спирта неизвестного происхождения для изготовления спиртных напитков, большое количество акцизных марок, этикеток, крышек и другое техническое оборудование.

    В продолжение оперативных мер со складов группировки в различных регионах страны и в столице в качестве вещественных доказательств были изъяты разлитые и готовые к реализации поддельные спиртные напитки.

    Изъятые спиртные напитки были направлены на экспертизу для уточнения состава. По мнению экспертов, в составе поддельных напитков имелся ацетон, представляющий большую угрозу для человеческого организма.

    Расследование установило, что члены группировки после подготовки под различными названиями спиртных напитков с ацетоном в составе организовали их реализацию по своей сети.

    По факту в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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