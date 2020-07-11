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Задержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии 

Задержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии  Были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек
Происшествия
11 июля 2020 г. 21:02
Задержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии 

Сотрудники МВД и Генпрокуратуры, а также специалисты Минсельхоза провели совместную операцию. 


Как сообщили Report в пресс-службах вышеупомянутых ведомств, были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек. 


Задержанные были доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД. 


В ходе расследования было установлено, что данные лица сначала незаконно сосредоточили в своих руках банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губинском, Хачмазском, Имишлинском, Шамкирском и других районах. Позднее члены группировки незаконно присвоили данные средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.


Предварительное расследование также показало, что в течение первых трех месяцев этого года были собраны банковские карты для субсидий, принадлежащие более чем 2000 фермерам из различных регионов страны через ООО High Agro, Rovshanoglu Agro и 6 других фирм, созданных членами группировки.


Затем денежные средства на картах были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя официальных лиц на основе поддельных документов и обналичены на 25-40%.


В результате этих незаконных финансовых операций членами группировки было незаконно присвоено около 5 000 000 манатов.


По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Члены группировки арестованы решением суда. 


 

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