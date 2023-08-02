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Задержаны вымогавшие деньги интернет-мошенники

Задержаны вымогавшие деньги интернет-мошенники В Баку задержаны члены группировки, обманным путем вымогавшие деньги у граждан в социальных сетях.
Происшествия
2 августа 2023 г. 15:16
Задержаны вымогавшие деньги интернет-мошенники

В Баку задержаны члены группировки, обманным путем вымогавшие деньги у граждан в социальных сетях.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), злоумышленники просили своих жертв перечислить им "комиссионные" за якобы предоставление денежных кредитов и под иными предлогами.

Полицейские, прибегнув к методам цифровых технологий, установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении мошенничества жителей города Баку ранее судимого Кянана Амрахлы (1993 г.р.), Рагифа Мамедова (2033 г.р.), Захира Халидогу (1994 г.р.) и Эмина Исмайлова (1995 г.р.).

В своих показаниях задержанные сознались в содеянном.

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