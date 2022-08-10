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Задержаны члены еще одной группы, похищавшей деньги с банковских карт

Задержаны члены еще одной группы, похищавшей деньги с банковских карт Задержаны члены еще одной группы, похищавшей деньги с банковских карт.
Происшествия
10 августа 2022 г. 16:41
Задержаны члены еще одной группы, похищавшей деньги с банковских карт

Задержаны члены еще одной группы, похищавшей деньги с банковских карт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В МВД поступили многочисленные заявления о том, что в социальных сетях неизвестные под видом трудоустройства граждан заполучают данные их банковских карт, а затем похищают находящиеся на счетах денежные средства. В результате проведенных оперативно-технических мероприятий были задержаны подозреваемые Мухаммед Бабазаде и Гюлели Кязымов.

Установлено, что задержанные, ограбили около 100 обратившихся к ним граждан, получив данные их банковских карт.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBank kartlarından pul oğurlayan daha bir dəstənin üzvləri saxlanılıb

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