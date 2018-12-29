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    Задержаны члены банды, совершившие кражу в салонах “Playstation” - ФОТО

    Абшерон. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошла кража.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, по подозрению в краже были задержаны Камран Мустафаев (20 лет), Гусейн Гулузаде (22 года), Умид Бабаев (23 года) и Эльдар Мехтиев (19 лет).

    Стало известно, что подозреваемые совершили кражу в поселке Масазыр в салоне “Playstation”, принадлежащему Азаду Иманову.

    В ходе расследования выяснилось, что из салона было украдено 8 приставок “Playstation 3” на общую сумму 2 тыс. манат, 5 телевизоров на сумму 2250 манат, компьютер (1300 манат), память для видео камеры (450 манат) и 30 пультов (700 манат).

    На следующий день после происшествия сотрудники полиции задержали членов банды.

    В предварительных показаниях задержанные признались, что совершили аналогичное преступление в поселках Ази Асланов и Баладжары.

    По факту ведется расследование.

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