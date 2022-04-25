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Задержаны члены банды, совершавшие кражи из магазинов

Задержаны члены банды, совершавшие кражи из магазинов Задержаны члены банды, совершавшие кражи из магазинов.
Происшествия
25 апреля 2022 г. 09:41
Задержаны члены банды, совершавшие кражи из магазинов

Задержаны члены банды, совершавшие кражи из магазинов.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Владельцы двух магазинов, расположенных в селах Гаджисамедли и Мурадлы обратились в Агсуинский районный отдел полиции, заявив, что неизвестные совершили из принадлежащих им объектов кражу табачных изделий, спиртных напитков, женской одежды и продуктов питания на общую сумму 3000 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении краж житель Агсуинского района, ранее судимый Сархан Гусейнов, жители Шеки Ниджат Гулиев и Эльвин Дурсуналиев, житель Балакенского района Тофик Гаджиев и житель города Агдаш Ровшан Гасымов.

Они признались в содеянном и сообщили, что после продажи награбленного разделили выручку между собой.

Расследование также установило, что задержанные совершили кражу и из магазина на территории Агдашского района.

По факту в Агсуинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Не исключается, что члены банды совершили аналогичные преступлении в других районах. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMağazalardan oğurluq edən dəstə üzvləri tutulub

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