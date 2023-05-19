Задержаны члены банды, перевозившей кокаин из Южной Америки в Азербайджан

Задержаны члены банды, которые перевозили кокаин из Южной Америки транзитом через Европу в Азербайджан.

Задержаны члены банды, которые перевозили кокаин из Южной Америки транзитом через Европу в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что сотрудники Главного управления МВД по борьбе с наркотиками продолжают операции против членов организованных банд, которые контрабандой ввозят наркотические средства на территорию страны.

Во время последней операции были задержаны Халид Искендеров, Хайям Асадов и Эльман Юсифов. У них было обнаружено около 1 кг кокаина и 3284 таблетки экстази.

Установлено, что эти наркотики были ввезены из стран Южной Америки в Европу, а оттуда на территорию Азербайджана.

Водитель фуры Эльман Юсифов, занимавшийся международными грузоперевозками ввозил наркотиков в страну, Хайям Асадов забирал эти наркотики из приграничных зон и доставлял их Халиду Искендерову, а последний продавал кокаин и экстази в Баку и вывозил полученные деньги за пределы страны.

В ходе расследования было установлено, что задержанные являются основными поставщиками кокаина и экстази на территорию страны.

В ходе других проводимых операций были задержаны еще 5 человек, незаконно ввозивших наркотические средства из Ирана в нашу страну - житель Ярдымлинского района Хагани Султанов, жители столицы Эмин Алиев, Кямиль Алиев и Натиг Асланов, а также Вугар Джафаров. У этих лиц было обнаружено в общей сложности 50 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 33 кг героина, 12 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 5 кг метамфетамина, банковские карты, использовавшиеся для оборота наркотиков, и 210 таблеток психотропных веществ. Задержанные признались, что их привлекли к наркокурьерству лица с условными именами “Кязым”, “Фаридин” и “Бабек”, проживающие в Иране.

В ходе последней операции были выявлены еще несколько каналов нелегальной доставки наркотиков из Ирана в Азербайджан.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются оперативные мероприятия.