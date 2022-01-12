Задержаны четыре человека, проникшие без разрешения на освобожденные территории

Задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории.

Задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что в результате проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции мероприятий были задержаны четыре человека, пытавшиеся проникнуть на территорию района окольными путями без соответствующего разрешения.

Разбирательство установило, что ими являются жители Геранбойского района Х.Мамедов, А.Мамедов, А.Велисой и А.Абдуллаев.

За проникновение на не полностью очищенные от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории, несмотря на предупреждения, в отношении этих лиц были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд.

Решением суда каждый из них был арестован в административном порядке на 10 суток.