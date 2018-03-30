Задержаны бывшие заключенные, избившие и отобравшие у жителя Баку деньги

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 29 марта на службу "102" МВД Азербайджана поступило обращение об избиении и ограблении гражданина в Бинагадинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Было установлено, что 29 марта примерно в 14:00 в поселке Баладжары двое неизвестных избили жителя Баку Закира Мирзоева, отобрав у него 138 манатов. Подозреваемые были задержаны по "горячим следам". Ими оказались жители Баку – ранее судимые Салех Мурадов и Рашад Гурбанов. По факту возбуждено уголовное дело.