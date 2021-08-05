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Задержаны братья, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Задержаны братья, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана продолжаются мероприятия с целью предотвращения попыток проникнуть в обход контрольно-пропускных пунктов на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от мин и других взрывчатых вещ
Происшествия
5 августа 2021 г. 11:09
Задержаны братья, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана продолжаются мероприятия с целью предотвращения попыток проникнуть в обход контрольно-пропускных пунктов на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в МВД, 2 августа сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции задержали пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории братьев Ису и Габиля Балахановых.

Они были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, братьев предупредили, что мины и взрывчатые вещества являются источником большой опасности для их жизни.

В отношении задержанных применено административное взыскание и направлено в районный суд на рассмотрение.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərə icazəsiz keçməyə cəhd edən iki qardaş saxlanılıb

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