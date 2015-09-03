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    ​Задержаны братья, нанесшие ножевые ранения жителю Баку

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Задержаны братья, нанесшие жителю Баку тяжелые ножевые  ранения.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    В информации отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела уголовного розыска Хатаинского РУП и 36-го отделения полиции были задержаны жители Нахчывана, братья Тогрул и Фахраддин Талыбовы 1997 и 1999 г.р., подозреваемые в нанесении ночью 31 августа на улице М.Хади тяжелых ножевых ранений жителю Баку Магомеду Сафарову.

    Расследование по факту продолжается. 

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