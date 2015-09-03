​Задержаны братья, нанесшие ножевые ранения жителю Баку

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Задержаны братья, нанесшие жителю Баку тяжелые ножевые ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

В информации отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела уголовного розыска Хатаинского РУП и 36-го отделения полиции были задержаны жители Нахчывана, братья Тогрул и Фахраддин Талыбовы 1997 и 1999 г.р., подозреваемые в нанесении ночью 31 августа на улице М.Хади тяжелых ножевых ранений жителю Баку Магомеду Сафарову.

Расследование по факту продолжается.