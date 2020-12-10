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Задержаны браконьеры 

Задержаны браконьеры  Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по выявлению фактов браконьерства.
Происшествия
10 декабря 2020 г. 17:21
Задержаны браконьеры 

Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по выявлению фактов браконьерства.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в поселке Сахиль Гарадагского района столицы был выявлен факт грубого нарушения правил охоты жителями Баку Р.Садыховым, К.Искендеровым, И.Сулеймановым и жителем Евлахского района К.Искендеровым. У них были изъяты 4 охотничьих ружья различных марок.

В отношении браконьеров составлены протоколы об административных правонарушениях и взыскан штраф в размере 1 000 манатов с каждого.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz ov edən şəxslər saxlanıldı

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