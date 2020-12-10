Задержаны браконьеры

Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по выявлению фактов браконьерства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по выявлению фактов браконьерства.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в поселке Сахиль Гарадагского района столицы был выявлен факт грубого нарушения правил охоты жителями Баку Р.Садыховым, К.Искендеровым, И.Сулеймановым и жителем Евлахского района К.Искендеровым. У них были изъяты 4 охотничьих ружья различных марок.

В отношении браконьеров составлены протоколы об административных правонарушениях и взыскан штраф в размере 1 000 манатов с каждого.