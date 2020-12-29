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Задержаны азербайджанцы, проникшие в Германию в грузовом отсеке TIR

Задержаны азербайджанцы, проникшие в Германию в грузовом отсеке TIR При проверке личности у азербайджанцев были обнаружены удостоверение личности и паспорт Турции
Происшествия
29 декабря 2020 г. 13:37
Задержаны азербайджанцы, проникшие в Германию в грузовом отсеке TIR

В Германии задержаны незаконно проникшие в страну азербайджанцы.

Как передает европейское бюро Report, 29-летняя азербайджанка и ее 36-летний супруг были задержаны федеральной полицией при попытке проникновения в Германию через Чехию в грузовом отсеке грузовика TIR, принадлежащего одной из турецких компаний.

В грузовом отсеке автомобиля помимо азербайджанцев также находились два гражданина Афганистана и гражданин Сирии. При проверке личности у азербайджанцев были обнаружены удостоверение личности и паспорт Турции.

Задержанные были переданы прибывшим на место сотрудникам миграционного управления. После изучения причин их незаконного въезда в Германию ожидается соответствующее решение суда о депортации.

Как сообщили в Федеральном МВД Германии, с января этого года и по сей день при пограничных проверках были обнаружены около 3 тыс. иностранцев, пытавшихся незаконно проникнуть в Германию. Большинство из них были выдворены из страны путем ускоренной процедуры депортации.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyaya TIR-ın yük yerində keçən azərbaycanlılar saxlanılıblar

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