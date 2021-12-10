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МВД задержало 55 разыскиваемых должников

МВД задержало 55 разыскиваемых должников Сотрудниками органов внутренних дел накануне по горячим следам было раскрыто 31 уголовное дело.
Происшествия
10 декабря 2021 г. 10:49
МВД задержало 55 разыскиваемых должников

Органами внутренних дел республики по «горячим следам» раскрыто 31 преступление, совершенных в течение последних суток.

Как сообщили Report в МВД, также раскрыты 3 преступления, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны 74 человека, находившиеся в розыске, в том числе 55 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 17 случаев хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Задержаны 28 человек подозреваемых в совершении преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 55 nəfər saxlanılıb

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