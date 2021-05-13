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Задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

Задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории В Агдаме задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.
Происшествия
13 мая 2021 г. 10:44
Задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

В Агдаме задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 12 мая около 18 часов 5 человек на автомобиле марки “УАЗ”, в объезд поста, установленного на территории поселка Тезекенд Агдамского района, попытались попасть на освобожденные от оккупации территории.

Указанные лица были задержаны и доставлены в Агдамское районное отделение полиции.

В отношении каждого из них применены меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən 5 nəfər saxlanılıb

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