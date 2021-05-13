Задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

В Агдаме задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

В Агдаме задержаны 5 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 12 мая около 18 часов 5 человек на автомобиле марки “УАЗ”, в объезд поста, установленного на территории поселка Тезекенд Агдамского района, попытались попасть на освобожденные от оккупации территории.

Указанные лица были задержаны и доставлены в Агдамское районное отделение полиции.

В отношении каждого из них применены меры административного взыскания.