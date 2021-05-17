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Задержаны 5 человек, пытавшихся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан

Задержаны 5 человек, пытавшихся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан В результате проведенных мероприятий были задержаны 5 человек, продолжаются оперативно-следственные действия по привлечению их к уголовной ответственности
Происшествия
17 мая 2021 г. 12:14
Задержаны 5 человек, пытавшихся переправить наркотики из Ирана в Азербайджан

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения охраны государственной границы, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, благодаря бдительности сотрудников пограничных отрядов "Горадиз" и "Гейтепе" была предотвращена контрабанда 18 353 граммов наркотических средств и 19 754 единиц сильнодействующих веществ из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных мероприятий были задержаны 5 человек, продолжаются оперативно-следственные действия по привлечению их к уголовной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana narkotik keçirmək istəyən 5 nəfər saxlanılıb

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