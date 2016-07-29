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    Задержаны трое мошенников, представлявшихся налоговыми работниками и требовавших деньги у предпринимателей

    По факту ведется расследование

    Газах. 29 июля. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержаны 3 человека, которые совершали мошенничество, представляясь налоговыми работниками.

    Как сообщает западное бюро Report, они приходили в различные объекты в Газахском районе и заявляли о том, что продаваемый товар некачественный и старый, и требовали у предпринимателей различную сумму денег. 

    Все трое были задержаны во время операции, проведенной сотрудниками Газахского районного отдела полиции.

    В результате проведенных мероприятий у жителей Бардинского района Атабека Сеидзаде и Магомеда Байрамова и у жителя Агдамского района Сахиба Агаева были изъяты квитанции, собранные в Агджабеди, Товузе, Гяндже, Шемкире. 

    По факту ведется расследование.

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