Задержаны трое мошенников, представлявшихся налоговыми работниками и требовавших деньги у предпринимателей

Газах. 29 июля. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержаны 3 человека, которые совершали мошенничество, представляясь налоговыми работниками.

Как сообщает западное бюро Report, они приходили в различные объекты в Газахском районе и заявляли о том, что продаваемый товар некачественный и старый, и требовали у предпринимателей различную сумму денег.

Все трое были задержаны во время операции, проведенной сотрудниками Газахского районного отдела полиции.

В результате проведенных мероприятий у жителей Бардинского района Атабека Сеидзаде и Магомеда Байрамова и у жителя Агдамского района Сахиба Агаева были изъяты квитанции, собранные в Агджабеди, Товузе, Гяндже, Шемкире.

По факту ведется расследование.