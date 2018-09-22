Задержаны 26 находившихся в розыске должников

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные преступлений и инцидентов, зафиксированных органами внутренних дел с 21 по 22 сентября.

Как сообщили Report в МВД, в течение дня органами внутренних дел Азербайджана зафиксированы 121 факт преступлений, 22 из которых были раскрыты по "горячим следам". Раскрыто 7 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 37 находившихся в розыске лиц, в том числе 26 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах страны зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которого погиб 1 человек еще один пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и один факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений.