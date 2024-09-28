Задержаны 22 иностранца при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

16:36

На территории пограничных отрядов "Шамкир", "Худат" и "Загатала" задержаны 22 иностранных гражданина, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба.

Среди задержанных 19 граждан Пакистана, 3 - Алжира.

Установлено, что задержанные лица официально прибыли на территорию Азербайджана , но намеревались нелегально перебраться в одну из европейских стран.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала нелегальной миграции.