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Задержаны 22 иностранца при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

Задержаны 22 иностранца при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана 16:36
Происшествия
28 сентября 2024 г. 17:20
Задержаны 22 иностранца при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

На территории пограничных отрядов "Шамкир", "Худат" и "Загатала" задержаны 22 иностранных гражданина, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба.

Среди задержанных 19 граждан Пакистана, 3 - Алжира.

Установлено, что задержанные лица официально прибыли на территорию Азербайджана , но намеревались нелегально перебраться в одну из европейских стран.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала нелегальной миграции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 22 nəfər saxlanılıb

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