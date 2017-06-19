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    Задержаны 2 иностранных студента, пытавшихся незаконно попасть из Азербайджана в Иран

    Установлено, что граждане Народной Республики Бангладеш являются студентами университетов Одлар Юрду и Западного Университета

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На служебном участке пограничной заставы на территории села Алар Ярдымлинского района были задержаны 2 иностранных граждан, пытавшихся незаконно перейти государственную границу Азербайджан - Иран.

    Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

    Это граждане Народной Республики Бангладеш - Амин МД Таджул 1991 г.р., Мухаммад Бахауддин 1985 г.р. и сопровождавший их гражданин Исламской Республики Иран Фатех Гамид оглу Гасанлы 1963 г.р.

    Жителю села Арвана Ярдымлинского района Азербайджанской Республики Шахрияру Аваз оглу Сатиеву, выступившему в качестве посредника при переходе государственной границы нарушителями, удалось скрыться с места, однако в результате продолженных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан.

    В ходе предварительного расследования установлено, что граждане Народной Республики Бангладеш являются студентами университетов "Одлар Юрду" и "Западного Университета".

    По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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