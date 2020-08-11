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Report Georgia

Задержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии

Задержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия
Происшествия
11 августа 2020 г. 12:16
Задержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии
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Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает меры по обеспечению неприкосновенности государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 10 августа в 03:05 часов на территории пограничной заставы близ села Садыглы Агстафинского района были выявлены подозрительные лица, пытавшиеся перебраться из Азербайджана в Грузию. Были задержаны 14 человек.

Установлено, что задержанные являются жителями Агстафинского района, 7 из которых - несовершеннолетние.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstana qanunsuz keçmək istəyən 14 nəfər saxlanıldı

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