Задержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает меры по обеспечению неприкосновенности государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 10 августа в 03:05 часов на территории пограничной заставы близ села Садыглы Агстафинского района были выявлены подозрительные лица, пытавшиеся перебраться из Азербайджана в Грузию. Были задержаны 14 человек.

Установлено, что задержанные являются жителями Агстафинского района, 7 из которых - несовершеннолетние.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.